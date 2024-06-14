Россия сделает важное заявление на заседании в ООН

Небензя: РФ укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по России

Россия на заседании Совета безопасности ООН укажет на геополитические риски, возникшие из-за применения Украиной западного оружия по мирным целям в РФ. Об этом сообщил постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в беседе с РИА «Новости» .

Запрошенное Россией заседание по теме отправки военной техники Украине со стороны Запада пройдет 14 июня.

«Созвали отдельное заседание <…> на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений», — заявил постпред.

Ранее Небензя напомнил, что срок полномочий украинского главы Владимира Зеленского истек после 20 мая. Теперь бессмысленно обсуждать с ним какие-то политические вопросы и подписывать документы.