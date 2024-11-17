Сейсмологи зафиксировали землетрясение у южного побережья Японии

Подземные толчки магнитудой шесть зафиксировали у южного побережья Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство страны .

Землетрясение засекли в 21:16 по местному времени (15:16 по московскому). Очаг располагался на глубине 10 километров, у северо-восточного побережья острова Осима.

Угрозу цунами не объявляли. Данные о возможных пострадавших агентство не публиковало.

В октябре угрозу цунами объявили у берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. В МЧС предупредили, что волны могут обрушиться на берег со скоростью до тысячи километров в час. Под угрозу цунами попали несколько десятков российских населенных пунктов.

За день до этого землетрясение произошло у берегов Индонезии, в 223 километрах к югу от города Тернате. Его магнитуда составляла 5,7, очаг находился на глубине 10 километров.