Жителей 14 городов Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами

Цунами может обрушиться на несколько десятков населенных пунктов и 14 городов на территории трех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве предупредили, что мощные волны могут обрушиться на побережье со скоростью до тысячи километров в час.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — уточнили в МЧС.

Цунами представляют опасность потому, что за первой волной обычно следует ряд повторных, причем более мощных.

Специалисты МЧС оценили интенсивность воздействия цунами на побережье по условной шестибалльной шкале. Человеческие жертвы и значительные повреждения инфраструктуры возможны уже при цунами в пять баллов. При шести последствия уже катастрофические. Это фактически полное опустошение побережья и приморских территорий, причем суша затапливается морской водой на значительные расстояния вглубь.

Ранее у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой силой 5,7.