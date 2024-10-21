Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение силой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщило НСН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Специалисты сообщают, что эпицентр находился в 223 километрах к югу от города Тернате, а очаг залегал на глубине 10 километров. Не было объявлено о риске цунами вследствие данного землетрясения. Информации о пострадавших или разрушениях также не поступало.
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