Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение силой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщило НСН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Специалисты сообщают, что эпицентр находился в 223 километрах к югу от города Тернате, а очаг залегал на глубине 10 километров. Не было объявлено о риске цунами вследствие данного землетрясения. Информации о пострадавших или разрушениях также не поступало.

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