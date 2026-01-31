Захарова: надпись у «Родины-матери» сняли, чтобы добавить себе на эпитафию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж надписей на русском языке у памятника «Родина-мать» в Киеве. Мнением дипломат поделилась в телеграм-канале .

Речь идет о словах на стеле в скульптурной галерее «Герои фронта и тыла», расположенной в Музее истории Украины во Второй мировой войне: «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно». Этими словами при возведении монумента почтили память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Украинские СМИ сообщили, что слова со стелы сбивал молотком директор музея Юрий Савчук.

«Видимо, себе на эпитафию букв не хватало», — прокомментировала произошедшее дипломат.

В самом музее демонтаж объяснили «деколонизацией» и заявили, что считают подобные формулировки «пропагандистскими» и «недопустимыми».

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что жители страны вправе говорить на русском языке у себя дома, а за его пределами должны общаться только на украинском.