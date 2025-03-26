«Сделал больше, чем любой». Трамп заявил о своей невероятной эффективности за 2 месяца

Трамп считает, что уже добился большего, чем любой другой президент США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил свою работу на посту главы государства и заявил, что за два месяца сделал больше, чем его предшественники. Этим мнением он поделился в интервью телеканалу Newsmax .

«Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент», — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о снятии грифа секретности с расследования ФБР о якобы связи его первой предвыборной кампании с Россией, которое велось в 2016–2017 годах. Тогда в окружение Трампа также внедрили информатора, который должен был выяснить, сотрудничают ли они с российскими властями.

Прошлой осенью американский предприниматель Илон Маск заявил, что обвинения против Трампа о сговоре с Россией сфабриковали по заказу предвыборного штаба Хиллари Клинтон.