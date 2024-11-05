Маск назвал причастных к сфабрикованным обвинениям Трампа о сговоре с Россией

Маск: обвинения Трампа в сговоре с Россией были сфабрикованы на деньги Клинтон

Обвинения против Дональда Трампа в сговоре с Россией перед выборами в 2016 году полностью сфабриковали на деньги штаба Хиллари Клинтон. Об этом в эфире подкаста журналиста Джо Рогана заявил американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен уточнил, что созданием так называемым «досье Стила» занимался юрист из фирмы Perkins Coie по заказу сподвижников Хиллари.

«Им платил предвыборной штаб Клинтон, в буквальном смысле. А кто-то до сих пор еще верит, что сговор с Россией действительно имел место быть. Для меня это дико, не могу поверить», — сказал Маск.

Ранее владелец социальной сети X заявил, что президентские выборы в США в 2025 году могут стать последними, если кандидат от республиканцев Трамп проиграет. Также он не исключил, в случае победы Камала Харрис вместе со своей командой сделает все возможное, чтобы закрыть X.