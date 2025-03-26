Трамп рассекретил данные ФБР о якобы связи его первой кампании с Россией

Трамп подписал указ, рассекречивающий расследования ФБР о якобы его связях с РФ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии грифа секретности с расследования ФБР о якобы связи его первой предвыборной кампании с Россией, которое велось в 2016–2017 годах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию встречи американского лидера с новыми послами США.

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — заявил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что некоторые данные все же пока не станут разглашать.

ФБР провело операцию под кодовым названием Crossfire Hurricane. В его рамках проверяли членов предвыборного штаба Трампа — Картера Пейджа, Майка Флинна, Пола Манафорта и Джорджа Пападопулоса.

Кроме того, в окружение Трампа внедрили информатора, который должен был выяснить, сотрудничают ли они с российскими властями.

Конгрессу США представили отчет о первых итогах расследования в 2019 году. При этом команда бывшего специального прокурора Роберта Мюллера так и не смогла доказательства того, что сотрудники штаба Трампа были в сговоре с Кремлем.

Прошлой осенью американский предприниматель Илон Маск заявил, что обвинения против Трампа о сговоре с Россией сфабриковали по заказу предвыборного штаба Хиллари Клинтон.