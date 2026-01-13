Трамп объявил о введении пошлин в 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% для государств, сотрудничающих с Ираном. Об этом глава США сообщил в соцсети Truth Social.

«Любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с США», — написал он.

Трамп добавил, что эти меры вступают в силу незамедлительно.

Ранее стало известно, что Иран готов к военному сценарию против США. Глава МИД страны Аббас Аракчи выразил сомнения в том, что Соединенные Штаты способны к конструктивным переговорам.

Однако, по его словам, Тегеран изучит возможность диалога, если Вашингтон выразит готовность к нему.