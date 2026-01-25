Сдал назад. Румыния удивила решением по Молдавии

Президент Румынии Никушор Дан отверг идею проведения референдума об объединении с Молдавией в ближайшее время. Об этом он заявил в субботу во время торжественных мероприятий в городе Фокшани, посвященных Дню объединения румынских княжеств. Политика процитировало агентство Agerpress .

Глава государства объяснил, что подобная мера не имеет смысла до тех пор, пока внутри самой Молдавии не будет сформирована четкая политическая воля к такому шагу.

По словам Дана, вопрос слияния двух государств находится в исключительной компетенции граждан соседней республики, и Бухарест намерен уважать их текущий выбор.

В случае если общественные настроения в Кишиневе радикально изменятся, Румыния будет готова действовать в соответствии с новыми обстоятельствами.

На данный момент ключевым приоритетом Румынии остается поддержка европейской интеграции Молдавии, а не ее прямое поглощение, добавил Дан.

Президент напомнил и о существующих обязательствах по развитию энергетических связей и экономической совместимости между двумя странами.

Бухарест планирует и дальше выступать гарантом стабильности Кишинева на пути в Евросоюз, не форсируя политические процессы без санкции со стороны молдавских властей и народа.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду в интервью сказала, что проголосовала бы за объединение с Румынией. Оппозиция обвинила ее в государственной измене.