Сдал назад. Румыния удивила решением по Молдавии
Румынский лидер Дан исключил немедленное объединение Румынии с Молдавией
Президент Румынии Никушор Дан отверг идею проведения референдума об объединении с Молдавией в ближайшее время. Об этом он заявил в субботу во время торжественных мероприятий в городе Фокшани, посвященных Дню объединения румынских княжеств. Политика процитировало агентство Agerpress.
Глава государства объяснил, что подобная мера не имеет смысла до тех пор, пока внутри самой Молдавии не будет сформирована четкая политическая воля к такому шагу.
По словам Дана, вопрос слияния двух государств находится в исключительной компетенции граждан соседней республики, и Бухарест намерен уважать их текущий выбор.
В случае если общественные настроения в Кишиневе радикально изменятся, Румыния будет готова действовать в соответствии с новыми обстоятельствами.
На данный момент ключевым приоритетом Румынии остается поддержка европейской интеграции Молдавии, а не ее прямое поглощение, добавил Дан.
Президент напомнил и о существующих обязательствах по развитию энергетических связей и экономической совместимости между двумя странами.
Бухарест планирует и дальше выступать гарантом стабильности Кишинева на пути в Евросоюз, не форсируя политические процессы без санкции со стороны молдавских властей и народа.
В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду в интервью сказала, что проголосовала бы за объединение с Румынией. Оппозиция обвинила ее в государственной измене.