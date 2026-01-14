На днях президент формально независимой Республики Молдовы Майя Санду призналась, что она была бы совсем не против, если бы ее страна исчезла с политической карты Европы. «Был бы референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией», — заявила она, отметив, что такому бедному и маленькому государству в одиночку не выжить.

«Посмотрите, что происходит в мире. Такой стране, как Республика Молдова, становится все труднее выживать, существовать как демократическое государство, как суверенное государство. Как президент я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это более реалистичная цель», — добавила Санду.

Так и хочется сказать: вот что бывает, когда президентом выбирают гражданина совсем другого государства. Да, если кто вдруг не знал, Санду — гражданка Румынии. Более того, она никогда и не скрывала, что ее цель — вхождение Молдавии в состав соседа и его превращение в România Mare (Великая Румыния).

Надо сказать, Санду довольно последовательно идет к намеченному результату. Кроме нее самой, практически все члены нынешнего правительства имеют румынские паспорта. С некоторых пор национальным и государственным языком Молдавии, согласно конституции, считается румынский, а не молдавский.