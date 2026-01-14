Молдавия: конец истории. Ожидать ли появления на карте Великой Румынии?
На днях президент формально независимой Республики Молдовы Майя Санду призналась, что она была бы совсем не против, если бы ее страна исчезла с политической карты Европы. «Был бы референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией», — заявила она, отметив, что такому бедному и маленькому государству в одиночку не выжить.
«Посмотрите, что происходит в мире. Такой стране, как Республика Молдова, становится все труднее выживать, существовать как демократическое государство, как суверенное государство. Как президент я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это более реалистичная цель», — добавила Санду.
Так и хочется сказать: вот что бывает, когда президентом выбирают гражданина совсем другого государства. Да, если кто вдруг не знал, Санду — гражданка Румынии. Более того, она никогда и не скрывала, что ее цель — вхождение Молдавии в состав соседа и его превращение в România Mare (Великая Румыния).
Надо сказать, Санду довольно последовательно идет к намеченному результату. Кроме нее самой, практически все члены нынешнего правительства имеют румынские паспорта. С некоторых пор национальным и государственным языком Молдавии, согласно конституции, считается румынский, а не молдавский.
Но вот незадача. Большинства, необходимого для успешного проведения в Молдавии референдума на тему прорумынского аншлюса, в республике сегодня нет. Максимум, чего хотят граждане, — вступления в ЕС (увы, там еще много тех, кто верит в европейскую сказку о сытой жизни за чужой счет), но в качестве самостоятельного государства, никак не в виде румынской провинции.
Впрочем, это вопрос решаемый. Еще недавно большинство молдаван в опросах отдавали предпочтение восточному, пророссийскому вектору развития своей республики, который, кстати сказать, не требовал от них растворения в составе другой страны и превращения в еще один субъект Российской Федерации. Москва, в отличие от Бухареста, суверенитет Кишинева всегда уважала.
Но несколько лет агрессивной работы западной пропаганды, распространявшей проевропейские идеи через сеть многочисленных НКО, — и вот результат. Теперь большинство граждан Молдавии мечтают стать частью Европы, даже если это потребует от них навсегда разорвать все связи с Россией и другими странами СНГ и ЕАЭС.
Вот только в качестве отдельного члена союза Молдавия Европу не интересует — слишком много хлопот. Да и расширяться в нынешних непростых, мягко говоря, экономических условиях ЕС не в состоянии. Даже если речь идет о столь небольшой стране.
Поэтому глобалисты продолжат работу с местным населением, постепенно внедряя в его сознание мысль о том, что Великая Румыния это и есть Европа, а единственный способ для молдован стать «европейцами» — превратиться в румын, навсегда отказавшись от собственной идентичности.
К большому сожалению, столь печальный финал истории молдавского народа весьма вероятен. Более того, как-то повлиять на происходящее мы уже не можем. Или почти не можем.
Единственный способ вырвать Молдавию из цепких лап евроглобалистов и тем самым спасти ее народ от безвозвратной ассимиляции — вплотную приблизиться к границам этой республики. Но сначала надо освободить Одессу, а до этого, увы, еще очень далеко.