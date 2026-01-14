Молдавия: конец истории. Ожидать ли появления на карте Великой Румынии?

Israel Fuguemann/Keystone Press Agency
Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

На днях президент формально независимой Республики Молдовы Майя Санду призналась, что она была бы совсем не против, если бы ее страна исчезла с политической карты Европы. «Был бы референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией», — заявила она, отметив, что такому бедному и маленькому государству в одиночку не выжить.

«Посмотрите, что происходит в мире. Такой стране, как Республика Молдова, становится все труднее выживать, существовать как демократическое государство, как суверенное государство. Как президент я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это более реалистичная цель», — добавила Санду.

Так и хочется сказать: вот что бывает, когда президентом выбирают гражданина совсем другого государства. Да, если кто вдруг не знал, Санду — гражданка Румынии. Более того, она никогда и не скрывала, что ее цель — вхождение Молдавии в состав соседа и его превращение в România Mare (Великая Румыния).

Надо сказать, Санду довольно последовательно идет к намеченному результату. Кроме нее самой, практически все члены нынешнего правительства имеют румынские паспорта. С некоторых пор национальным и государственным языком Молдавии, согласно конституции, считается румынский, а не молдавский.

Kay Nietfeld/dpa
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Но вот незадача. Большинства, необходимого для успешного проведения в Молдавии референдума на тему прорумынского аншлюса, в республике сегодня нет. Максимум, чего хотят граждане, — вступления в ЕС (увы, там еще много тех, кто верит в европейскую сказку о сытой жизни за чужой счет), но в качестве самостоятельного государства, никак не в виде румынской провинции.

Впрочем, это вопрос решаемый. Еще недавно большинство молдаван в опросах отдавали предпочтение восточному, пророссийскому вектору развития своей республики, который, кстати сказать, не требовал от них растворения в составе другой страны и превращения в еще один субъект Российской Федерации. Москва, в отличие от Бухареста, суверенитет Кишинева всегда уважала.

Но несколько лет агрессивной работы западной пропаганды, распространявшей проевропейские идеи через сеть многочисленных НКО, — и вот результат. Теперь большинство граждан Молдавии мечтают стать частью Европы, даже если это потребует от них навсегда разорвать все связи с Россией и другими странами СНГ и ЕАЭС.

Вот только в качестве отдельного члена союза Молдавия Европу не интересует — слишком много хлопот. Да и расширяться в нынешних непростых, мягко говоря, экономических условиях ЕС не в состоянии. Даже если речь идет о столь небольшой стране.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Поэтому глобалисты продолжат работу с местным населением, постепенно внедряя в его сознание мысль о том, что Великая Румыния это и есть Европа, а единственный способ для молдован стать «европейцами» — превратиться в румын, навсегда отказавшись от собственной идентичности.

К большому сожалению, столь печальный финал истории молдавского народа весьма вероятен. Более того, как-то повлиять на происходящее мы уже не можем. Или почти не можем.

Единственный способ вырвать Молдавию из цепких лап евроглобалистов и тем самым спасти ее народ от безвозвратной ассимиляции — вплотную приблизиться к границам этой республики. Но сначала надо освободить Одессу, а до этого, увы, еще очень далеко.

