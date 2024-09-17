«Считался своего рода психом». На подозреваемого в покушении на Трампа жаловались властям

WSJ: власти США получали жалобы на Раута, подозреваемого в покушении на Трампа

На Райана Уэсли Раута, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, неоднократно жаловались окружающие. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным WSJ, власти США ранее получали жалобы на странное поведение мужчины.

«[Раут] вел себя настолько беспорядочно в годы своего проукраинского активизма, что другие американцы, которые встречались с ним, сообщали о его поведении властям», — отметила газета.

Экс-сотрудница ЦРУ Сара Адамс рассказала, что Раут среди участников волонтерских групп помощи на Украине считался мошенником и «своего рода психом». По ее словам, мужчина заявлял окружающим о своем сотрудничестве с украинским правительством для набора иностранных военных. Интернациональный легион отрицает какие-либо связи с Раутом, добавила Адамс.

Второе покушение на Трампа произошло рядом с гольф-клубом Trump West Palm Beach во Флориде. Неподалеку от поля прозвучала стрельба, полиция нашла в кустах был автомат АК-47.