Высокомерие и хамство многих западных экспертов в отношении более профессиональных российских специалистов ничем не оправдано и не подкреплено. С такой критикой выступил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире Youtube-каналe .

По его словам, многие западные специалисты недооценивают Россию. На самом же деле по сравнению с российскими коллегами армии и спецслужбы Запада являются дилетантами.

«Многие вроде бы эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. <…> Например, большинство людей в Пентагоне и ЦРУ, не говоря уже о MI-6 и жалкой британской армии, даже толком не понимают, что такое настоящая система ПВО», — отметил Мартьянов.

Он добавил, что у западных армий не было достаточного опыта применения средств противовоздушной обороны. Поэтому у них нет и эффективных систем подготовки соответствующих специалистов.

Аналитик пояснил, что на Западе нет военных академий, которые готовили бы офицеров ПВО с учеными степенями в области военной инженерии.

Кроме того, по мнению западной прессы, попытки Запада нанести России стратегическое поражение провалились из-за ее военных успехов на поле боя, а 2025 год стал для западных стран катастрофой.