Попытки Запада нанести России стратегическое поражение провалились из-за ее военных успехов на поле боя, а 2025 год стал для западных стран катастрофой. Об этом заявили в статье Strategic Culture .

Прошедший год для Запада оказался поистине ужасным, ведь российская армия продолжает наступать и все больше разрушать инфраструктуру Украины.

«Европа, сломленная изнутри, — это континент-мертвец, а США не будут поставлять дополнительное оружие. Москва абсолютно никуда не спешит, поскольку хладнокровно рассчитала, что Запад сам истощит свои силы», — говорится в публикации.

Западные элиты планировали сокрушить Россию, нанести ей стратегическое поражение, но в итоге понесли огромные потери.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупике в конце 2025 года из-за поражений ВСУ в зоне СВО, масштабной коррупции в стране и падения рейтинга.