Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена в сенате Тара Рид поделилась радостью от получения российского гражданства. Она призналась RT , что прослезилась от счастья.

Рид отметила, что переезд в Россию стал для нее вынужденным шагом, так как в США ей самой и ее семье угрожала опасность со стороны властей. Конгрессмен Мэтт Герц посоветовал женщине остаться в РФ, а журналистка Маргарита Симоньян и общественный деятель Мария Бутина помогли ей, показав «путь к убежищу».

Рид также призналась, что после она полюбила Россию и захотела остаться, поэтому подала заявление на получение гражданства РФ.

«Быть гражданкой России для меня — огромная честь», — сказала она.

И добавила, что теперь планирует изучать русский язык.

В 2020 году Тара Рид обвинила Байдена в сексуальном насилии. Она заявила, что когда он был сенатором в 1990-х годах, то залез к ней под юбку. Байден тогда участвовал в президентских выборах и отверг ее обвинения. В Москву Рид переехала в 2023 году. Тогда она повторно обвинила Байдена в домогательствах, когда он выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок. По ее словам, тогда она начала получать угрозы в США.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Таре Рид.