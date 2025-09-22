Экс-помощница Байдена в сенате получила российское гражданство

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид — бывшей помощнице экс-лидера США Джо Байдена в сенате. Указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю <…> принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц <…> Мак Кейб Александра Тара», — следует из документа.

Рид родилась 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах. В мае 2023-го она сообщила о планах получить гражданство России. Экс-помощница Байдена выразила надежду, что получить российский паспорт ей поможет депутат Госдумы Мария Бутина.

Парламентарий обещала обсудить эту тему на заседании комитета по международным делам.

В начале сентября 2025 года Госдеп США сообщил о новых правилах подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические категории B1/B2.