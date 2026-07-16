Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него в Монако и попросил защиту для своей семьи. Об этом сообщило издание Nice Matin .

Бизнесмен направил письмо через юридическую фирму Dynasty Law & Investment, в котором указал, что к взрыву в Монако, по его убеждению, былине посредственно причастны действующие офицеры ГУР Минобороны Украины. По его словам, агенты разведки пытались убить его, зная, что рядом с ним находилась женщина и ребенок.

«Моя партнерша, Анна, получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья. В настоящее время я нахожусь в реанимации и только начинаю длительный процесс восстановления», — отметил Ермолаев.

Он добавил, что к покушению могут быть причастны офицеры, близкие к бывшему или нынешнему руководству ГУР.

Пострадавший при взрыве в Монако Ермолаев вышел из комы в начале июля.