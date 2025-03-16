Щедрый подарок врагу России. Китай заключил торговые соглашения с Украиной

Несмотря на дружественные отношения с Россией, правительство Китая договорилось о торговом сотрудничестве с Украиной. Страны заключили два соглашения о поставках, сообщило издание Sohu.
«Китай щедро одарил врага России двумя большими подарками», — заявил автор статьи.
Китай подписал с Украиной торговые соглашения о поставках сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. Это позволит расширить каналы закупок продовольствия на фоне торговой войны с США и никак не связано с Россией.
В последние годы КНР и Россия значительно сблизились, их отношения, по словам заместителя министра иностранных дел Лю Биня, перешли на новый исторический этап. Товарооборот между странами превысил 220 миллиардов долларов. В украинском вопросе Китай выступил за дипломатическое урегулирование и предложил свой мирный план.
Футбольные фанаты устроили побоище близ базы «Новогорск-Динамо» в Химках
Партию гуманитарной помощи отправили из Домодедова в зону СВО
Каратэ — не только про спорт. Каких людей объединяет японское боевое искусство
Сына арестованного экс-замгубернатора Брянской области взяли под стражу
Лекцию в честь первого съезда Российского военно-исторического общества провели в Химках
Метеоролог Вильфанд объяснил возвращение в Подмосковье морозной погоды
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте