В Китае оценили перспективы отношений с Россией

Отношения между Китаем и Россией переживают новую веху в истории. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел КНР Лю Бинь, сообщило РИА «Новости» .

В пятницу в Китайской академии международных проблем состоялась презентация доклада «Китайско-российские отношения в новую эпоху». Ведущие китайские эксперты проанализировали развитие современных отношений между Россией и Китаем. На мероприятии выступили посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

«У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке, и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития», — сказал Лю Бинь.

Дипломат отметил, что благодаря усилиям лидеров Китая и России, взаимное политическое доверие между двумя странами продолжает расти. Прагматическое сотрудничество между ними также приносит ощутимые результаты, а культурные обмены активно развиваются в различных сферах.

Ранее глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на полях встречи G20 в Йоханнесбурге. Дипломаты обсудили отношения с США и конфликт на Украине. Министры уделили особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе подготовки к российско-китайским контактам.