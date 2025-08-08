Сборная России одержала победу на олимпиаде по ИИ в Китае

В Китае прошла вторая Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI). Российская сборная заняла первое место по количеству золотых медалей. Итоги опубликовали на официальном сайте олимпиады.

В соревнованиях принимали участие 300 человек из 61 страны. У российских старшеклассников в копилке шесть первых мест, одно второе и одно третье.

Золотые медали у Матвея Беляева из Владивостока, Михаила Вершинина из Новосибирска, Тимура Гарифуллина из Уфы, Дениса Динмухаметова из Москвы, Олега Дроканова и Андрея Хлопотных из Санкт-Петербурга. Серебряную медаль забрал москвич Артем Мазур, а бронзовую — петербуржец Константин Сигулов.

Российских школьников тренировали эксперты в области ИИ, в том числе члены Научного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта, а также преподаватели Центрального университета.

Забег роботов вошел в программу чемпионата России по легкой атлетике. С него началась вечерняя программа первого дня соревнований.