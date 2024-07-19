Сбои в работе банков и авиакомпаний произошли по всему миру

Сбой в работе систем Microsoft нарушил работу связи и аэропортов во всем мире

Утром в пятницу в США, Австралии, Германии, Великобритании и других странах произошел глобальный технический сбой. От него пострадали авиакомпании, банки, операторы связи.

По данным австралийского телеканала ABC, причина ЧП связана с компанией по кибербезопасности CrowdStrike, которая выпустила обновление, но оно привело к сбоям в работе ноутбуков на системе Windows и сообщениям об ошибке на синем экране.

В частности, в Австралии сбой затронул большое число правительственных учреждений, авиакомпаний, платежных систем, банков, веб-сайтов, СМИ и операторов связи. Власти страны объявили экстренное кризисное совещание.

В США три авиакомпании — Allegiant Airlines, Delta Airlines и UnitedAirlines — приостановили полеты из-за проблем со связью. С проблемами в системе столкнулись аэропорты в Испании и Германии.

О возникших проблемах заявляют также аэропорт Дели, Схипхол в Нидерландах, аэропорты в Праге, Цюрихе и Эдингбурге, немецкая авиакомпания Scandinavian Airlines, индийские Indigo и SpiceJet, ирландская Ryanair и турецкая Turkish Airlines.