Министр обороны Литвы призвала сбивать российские истребители

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала страны НАТО быстро реагировать на случаи нарушения воздушного пространства альянса российскими самолетами. Об этом она написала в соцсети Х.

Довиле Шакалене вспомнила инцидент 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24 на сирийской границе. Она использовала этот случай как пример решительных действий со стороны Турции.

«Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что „Восточный страж“ давно назрел. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься», — написала она.

Ранее газета The New York Times сообщила, что союзники по НАТО сомневаются в целесообразности создания бесполетной зоны над Украиной. Они боятся, что не смогут остановить российские дроны, и это покажет их бессилие. Но если они начнут успешно перехватывать дроны, то быстро истощат свои арсеналы, потому что для этого придется использовать дорогие ракеты.