СБ ООН проведет экстренное заседание из-за инцидента с МиГ-31 в Эстонии

В понедельник, 22 сентября, по запросу Эстонии состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщил МИД страны .

Поводом стало, как утверждают в Таллине, грубое нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Ранее Генштаб сил обороны Эстонии заявлял, что три МиГ-31 находились над территорией республики около 12 минут в районе острова Вайндло. Эстония намерена обсудить ситуацию и в рамках 4-й статьи устава НАТО.

В Минобороны России эти обвинения отвергли, пояснив, что истребители совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и воздушное пространство Эстонии не нарушали.