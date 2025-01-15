Санкции США не повлияют на работу Запорожской АЭС

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: санкции США не повлияют на работу станции

Объявленные США санкции против Запорожской АЭС не окажут влияния на ее работу. Об этом РИА «Новости» заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США», — подчеркнула она.

Яшина напомнила слова генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева о том, что корпорация уже несколько лет ведет деятельность в условиях санкций, но достигает поставленных задач.

Помимо ЗАЭС, санкционные списки США пополнил выставочный центр «Патриот». Также ограничительные меры затронули 16 граждан России, Турции и Германии и ряд компаний. Среди них — российские «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени М. В. Фрунзе и Новотроицкий завод хромовых соединений.

Ранее в декабре 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против судьи Олеси Менделеевой и политолога Валерия Коровина.