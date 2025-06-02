Обнародованный Евросоюзом план по полному отказу российских энергоносителей в ближайшие два года стал медленным способом самоубийства всей промышленности блока. Очередным гвоздем в крышку уже подготовленного гроба оказалось предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Об этом в своей колонке для издания Un Herd написал обозреватель Томас Фази.

Он подчеркнул, что, несмотря на все ограничения и подрывы газопроводов в Балтийском море, Россия остается третьим по величине поставщиком трубопроводного газа в Европу после Норвегии и Алжира. Поставки продолжились через «Турецкий поток» транзитом через Турцию в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Кроме того, российские энергетики нарастили свою долю поставок сжиженного природного газа во Францию, Испанию, Нидерланды, Бельгии и Италию. При этом основным поставщиком СПГ остаются США, которые регулярно увеличивают цены.

В результате стоимость электроэнергии для европейских промышленников выросли в три раза, а стоимость газа — в пять раз. Особенно сильно пострадала Германия, откуда крупные концерны начали вывод своих производств.

На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что сделает все, чтобы не дать перезапустить трубопровод «Северный поток — 2».

Решение не имеет смысла не только с точки зрения экономики, но и делает легальным акт крупнейшего промышленного саботажа в истории Европы, подчеркнул Фази. Эксперт добавил, что, в отличие от американского СПГ, трубопроводный газ из России дешевле и менее вреден для окружающей среды.

Но власти Евросоюза фактически согласились на требование лидера США Дональда Трампа сократить торговый дисбаланс через увеличение закупок СПГ, поставив под угрозу экономическую автономию, работу промышленности и возможность наладить отношения с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что отказ от российского газа ударит по кошелькам людей. Он пояснил, что страна увеличит расходы на два миллиарда евро, которые нужно закрыть.