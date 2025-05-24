Орбан напугал венгров ростом тарифов ЖКХ из-за решения ЕС по газу из России

Орбан: запрет на газ из России принесет Венгрии убыток в 2 миллиарда евро

Планы Евросоюза по полному отказу от российских энергоносителей абсурдны. Жители ряда стран уже столкнулись с заоблачными ценами за тепло и горячую воду в своих домах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X .

Он подчеркнул, что пока удается беречь страну от абсурдных решений брюссельских бюрократов, но, если разработанный план Еврокомиссии воплотится в жизнь, венгры почувствуют это решение уже в сентябре.

Орбан пояснил, что счета за электричество вырастут вдвое, а за газовое отопление — в четыре раза.

«Для Венгрии это означает дополнительные расходы в размере 800 миллиардов форинтов (два миллиарда евро) в год», — добавил глава правительства Венгрии.

В начале мая Еврокомиссия приняла проект дорожной карты по постепенному отказу от российского газа до конца 2027 года. Как пояснил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, в 2024 году ЕС заплатил России 23 миллиарда евро за поставку энергоносителей. Он подчеркнул, что разработанный проект окончательно поставит точку в зависимости ЕС от российского газа.