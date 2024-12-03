Курс южнокорейской воны упал после введения военного положения

Введенное на несколько часов военное положение в Южной Корее уронило курс национальной валюты по отношению к доллару на 2,11% — до 1435,12 воны за американский доллар. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщило агентство Reuters .

Это самый низкий показатель для южнокорейской валюты с октября 2022 года, когда курс воны составлял 1430,60 за доллар.

Сильнее всего введенное военное положение сказалось на стоимости ценных бумаг южнокорейских компаний, которые потеряли в цене от 6 до 14% в ходе торгов на Лондонской бирже.

Резко подешевели — до 890 долларов — акции технологического гиганта Samsung, потеряли в цене более 6% бумаги платформы интернет-магазина Coupang и сталелитейной компании Posco. Самый большой ущерб понесли акции южнокорейского производителя архитектурного стекла Captivision, потерявшие сразу 14%.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник, 3 декабря, объявил о введении в стране военного положения, заблокировав работу парламента, политических партий и ограничив работу средств массовой информации. К такому решению привело решение парламентариев объявить импичмент членам правительства, которых назначили летом этого года. Глава государства назвал решения депутатов попыткой разрушения демократической системы страны.

Военное положение продержалось всего несколько часов. Попавшие в здание Национального собрания депутаты большинством голосов отменили решение президента.