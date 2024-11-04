Санду заявила о своей победе на выборах президента в Молдавии

Действующий лидер Молдавии Майя Санду сообщила о своей победе на выборах во втором туре и поблагодарила проголосовавших молдаван. Обращение к народу она написала на странице в соцсети Х .

«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — заявила глава государства.

По данным ЦИК, после подсчета 98,60% голосов, за Санду проголосовали 54,91% избирателей. Ее оппонент, выходец из Гагаузии, экс-генпрокурор Александр Стояногло набрал 45,09%.

О президентских выборах высказался и бывший глава республики Игорь Додон. По его словам, на территории Молдавии победил Стояногло, однако его конкурентка опередила его за счет голосов из диаспоры за рубежом.