Санду заявила, что не собирается становиться президентом Молдавии в третий раз

Президент Молдавии Майя Санду опровергла информацию о планах в третий раз участвовать в выборах. Об этом она заявила в беседе с телеканалом Jurnal TV .

«Я соблюдаю конституцию, а те, кто пытаются поднять вопрос о третьем сроке, делают плохое дело обществу Молдавии и вере в конституцию», — сказала она.

Политик отметила, что не намерена выдвигать кандидатуру на пост главы соседнего государства, даже несмотря на то, что у нее есть румынский паспорт.

До этого в соцсетях начали распространять анонимные обращения с требованием внести правки в конституцию, позволяющие Санду избираться на третий срок.

Ранее румынский лидер Никушор Дан отказался от идеи проведения референдума об объединении с Молдавией в ближайшее время. Он отметил, что такая мера не имеет смысла, пока в Молдавии не проявится ясно выраженное политическое стремление к этому.