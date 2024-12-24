Майя Санду официально стала президентом Молдавии на второй срок. Церемония вступления в должность состоялась на торжественном заседании парламента и Конституционного суда в присутствии депутатов и членов правительства. На мероприятии не было представителей других государств. Трансляцию вел местный канал PRO TV Chisinau .

«Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Молдавии, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность», — заявила Санду.

Срок полномочий Санду на посту президента республики, который она заняла в 2020 году, завершился 24 декабря. Она была переизбрана по результатам выборов, состоявшихся 20 октября и 3 ноября.

Госпожа Санду получила поддержку молдавских диаспор в Европе и Северной Америке, что позволило ей одержать победу над своим соперником Александром Стояногло. На территории страны она набрала меньшее количество голосов.

Ион Кику, лидер Партии развития и объединения Молдавии, в своем Facebook* заявил, что Санду является узурпатором власти в связи с фальсификацией выборов.

Ранее Служба внешней разведки России раскрыла планы Санду по военной операции в Приднестровье. Она намеревалась захватить Молдавскую государственную районную электростанцию. Президент также распорядилась возбудить уголовные дела против руководства Приднестровья по обвинению в сепаратизме. Кроме того, она дала указание тщательно проверять всех жителей региона, которые пересекают границу.

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