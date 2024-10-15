Санду встретилась с Лаймой Вайкуле и «Би-2», сбежавшими из России

Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с российскими артистами, сбежавшими из России после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило издание Unimedia .

Глава государства познакомилась с участниками группы «Би-2», недавно покинувшими Израиль. Санду пообщалась с певицей Лаймой Вайкуле, которая критикует российские власти. Встреча состоялась в Кишиневе.

«Всегда рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что пришли сегодня сюда и поддержали нас», — заявила президент.

Ранее на встрече Санду с диаспорой в Италии произошел скандал. Охрана без объяснения причин выгнала из зала русскоговорящую журналистку Светлану Дроздецкую и оператора. Их передали полиции.