Санду встретилась с Лаймой Вайкуле и «Би-2», сбежавшими из России

Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с российскими артистами, сбежавшими из России после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило издание Unimedia.
Глава государства познакомилась с участниками группы «Би-2», недавно покинувшими Израиль. Санду пообщалась с певицей Лаймой Вайкуле, которая критикует российские власти. Встреча состоялась в Кишиневе.
«Всегда рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что пришли сегодня сюда и поддержали нас», — заявила президент.
Ранее на встрече Санду с диаспорой в Италии произошел скандал. Охрана без объяснения причин выгнала из зала русскоговорящую журналистку Светлану Дроздецкую и оператора. Их передали полиции.
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