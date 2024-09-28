Вывели и передали полиции. Охрана Санду выгнала журналистку за русский язык

На встрече президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии произошел скандал. Охрана без объяснения причин вывела из зала русскоговорящую журналистку Светлану Дроздецкую с оператором и передала полиции, сообщил «Sputnik Молдова» .

По словам Дроздецкой, сначала охрана выставила оператора, затем ее саму, потому что сочла их присутствие неуместным. Обоих журналистов передали итальянской полиции.

«Оператор снимал, как и многие другие присутствующие, с телефоном. Поэтому, чем мы отличались, я не могу сказать. Наверное, тем, что я пыталась разговаривать с кем-то на русском языке, а все остальные говорили на непонятном мне языке», — рассказала она.

Санду 27 сентября отправилась в предвыборный тур по Северной Италии, сообщил «Голос Бессарабии». За три дня она встретится с соотечественниками в Милане, Турине, Парме, Болонье, Падуе, Вероне и Брешии.

В годы президентства Санду Конституционный суд Молдавии отменил закон о русском как языке межнационального общения. Членов Высшего совета безопасности политик обязала знать румынский.