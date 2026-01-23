Президент Молдавии Майя Санду попыталась напугать Евросоюз объединением республики с Румынией. Об этом РИА «Новости» заявил политический аналитик Дмитрий Кисеев.

Он сравнил высказывание Санду о возможном румынском альянсе с бомбой, которая может сильно встряхнуть Европу. По мнению эксперта, молдавские власти намеренно поднимают эту чувствительную тему ради своих интересов, в том числе для отвлечения внимания от экономических проблем.

«Они вынуждены повышать налоги, в том числе на доставку товаров из-за границы, но этого недостаточно, чтобы заткнуть бюджетную дыру в 5,5% ВВП. С другой стороны, нужно привлечь внимание международного сообщества», — подчеркнул Кисеев.

Также руководство Молдавии активно высказывается о планах покинуть СНГ. Эксперт напомнил о словах министра иностранных дел Михая Попшоя, заявлявшего о выходе страны из объединения после парламентского решения.

Ранее политолог Игорь Шорников предупредил молдавское руководство о негативных последствиях европеизации и потери членства в СНГ. Из-за подобных решений республике придется понести значительные экономические потери, подчеркнул он.