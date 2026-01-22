Эксперт финансового университета, директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что решение властей Молдавии о выходе из СНГ обусловлено стремлением ускорить европеизацию страны.
Политик отметил, что многие соглашения в рамках Содружества Молдавия уже расторгла, подчеркнув символичность такого шага.
По мнению эксперта, стремление продемонстрировать приверженность европейскому вектору развития может привести лишь к экономическим потерям, поскольку интеграция с Европой требует значительного времени и усилий.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте