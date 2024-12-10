Санду посоветовали посетить Москву на фоне газового кризиса в Молдавии

Додон: Санду вместо Брюсселя следовало ехать в Москву на переговоры по газу

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в условиях энергетического кризиса вместо визита в Брюссель действующей главе государства Майе Санду следовало бы лететь в Москву на переговоры по газу. Об этом Додон написал в своем Telegram-канале .

Санду планирует провести встречу с генсеком НАТО Марком Рютте и выступить перед советом Североатлантического альянса. Для этого она отправилась в Брюссель. Этими действиями, по мнению Додона, она показала свое «истинное лицо и „заботу“ этой власти о своем народе».

«Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было еще летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан», — написал экс-президент Молдавии.

Также, по мнению Додона, Тирасполю и Кишиневу необходимо срочного создать единый антикризисный штаб для решения проблем граждан по обе стороны Днестра.

«Правительство должно уже сегодня выйти на руководство Приднестровья и обсудить создание такого штаба», — подчеркнул бывший лидер республики.

Ранее «Газпром» призвал молдавские власти выплатить долг перед компанией, прежде чем говорить о налаживании новых поставок топлива в обход Украины.