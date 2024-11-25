Президент Молдавии Майя Санду отказалась брать на себя ответственность за сотрудничество с «Газпромом». Заключенный на ее условиях контракт обрушил национальную экономику, заявил бывший премьер-министр, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат в своем Telegram-канале .

Он напомнил, как в конце 2021 года вице-премьер Андрей Спыну без мандата отправился в Санкт-Петербург на переговоры с руководством «Газпрома». В эти же дни Санду сообщила о телефонном разговоре с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и просьбе помочь завершить эти переговоры. Филат заявил, что, очевидно, сделку заключили на ее условиях.

«Позже выяснилось, что этот контракт уничтожил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему Спыну, а не Майя Санду? » — сказал он.

По мнению Филата, СМИ сделали бывшего вице-премьера громоотводом и обелили президента. Политик напомнил, что сделку одобрил не Спыну, потому что это не в его компетенции. Окончательное решение приняла Санду.