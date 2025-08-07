«Санду — очередной Саакашвили». Захарова жестко раскритиковала президента Молдовы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг непризнания Гагаузией приговора в отношении Евгении Гуцул. В своем Telegram-канале она сравнила молдавского лидера Майю Санду с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала она.

Ранее парламент Гагаузии принял резолюцию, в которой отказался признавать решение кишиневского суда в отношении главы автономии.

На днях Захарова уже называла приговор главе Гагаузии «напастью и бедой» для молдавского народа.

Сама Евгения Гуцул, приговоренная к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии «Шор», назвала решение суда политически мотивированным. Через адвокатов она передала, что считает процесс «расправой по указке сверху» и пообещала продолжить борьбу за правду. По ее словам, это давление направлено на запугивание оппозиции перед выборами.