Гуцул назвала приговор суда по ее делу политической расправой

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, приговоренная судом Кишинева к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии «Шор», заявила, что считает решение суда политически мотивированным. Заявление передано через адвокатов и опубликовано в Telegram-канале политика.

«Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», — говорится в сообщении.

Гуцул подчеркнула, что будет бороться за свою честь, имя и правду. По ее словам, дело против нее — попытка запугать жителей Гагаузии и всю оппозицию, а вынесенный приговор — это удар по демократической системе Молдавии. Она добавила, что режим Майи Санду использует репрессии в преддверии выборов для удержания власти.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии «напастью и бедой» для молдавского народа.