Молдавия потратит грант ЕС на закупку энергии для Приднестровья

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила использование части гранта Евросоюза на закупку электроэнергии для Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Контракты на закупки энергоносителя заключит компания Energocom на торговых платформах Евросоюза и Украины. На эти цели регулятору выделят 20 миллионов евро.

«Плата за транспортировку газа пройдет по утвержденным тарифам», — указали власти.

В пресс-службе добавили, что выделенную сумму разделили надвое. Первая часть пойдет на покупку газа для обеспечения энергией домов, медицинских и образовательных учреждений, а также электростанций в восточных районах Молдавии.

Вторую потратят на обеспечение электроэнергией и газом Приднестровья. Поставки не станут облагать налогом на добавленную стоимость.

Молдавия и Евросоюз заключили соглашение о предоставлении безвозмездной помощи на сумму 64 миллиона евро, из которых 30 миллионов предназначены для закупки газа и электроэнергии на обоих берегах Днестра. Остаток направят на финансирование работы правительства.

В минувший четверг, 27 января, премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил, что республика направит в Приднестровье три миллиона кубометров газа. Он подчеркнул, что средства на это выделят из полученного гранта Евросоюза.