Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи

Россия поставит непризнанной Приднестровской Молдавской Республики гуманитарный газ. Об этом на брифинге сообщил глава ПМР Вадим Красносельский.

«Газ подадут как гуманитарный, следует сразу это понимать. В том объеме, который необходим для населения, промышленных предприятий и теплоэнергетики именно Приднестровья. Только в этом сегменте», — сказал он.

Красносельский отметил, что в ходе визита в Москву обсуждал с министерством энергетики России вопросы возобновления поставок газа в республику.

«Надеюсь, что уже в скором будущем по результатам этих переговоров газ пойдет в Приднестровье. Для теплоснабжения наших граждан и выработки электроэнергии», — добавил глава республики.

Также лидер Приднестровья отметил, что на данный момент детализации поставок еще нет, но подача ресурса обязательно начнется.

Молдавия прекратила поставлять газ в ПМР после запрета на транзит газа из России по территории Украины. Власти Приднестровья из-за энергетического кризиса пошли на кардинальные меры — в городах по ночам перестали освещать улицы.