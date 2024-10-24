Самым примечательным участником саммита БРИКС объявили Эрдогана

NYT: Эрдоган стал самым своеобразным лидером на саммите БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильно выделялся на фоне лидеров других стран на саммите БРИКС в Казани. Он стал единственным представителем НАТО, сообщила газета The New York Times .

«Один гость среди десятков присутствовавших лидеров был не похож на остальных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган <…> стал единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — сказал автор статьи.

Эрдоган тепло поприветствовал президента России Владимира Путина, назвав «дорогим другом». По мнению аналитиков издания, его визит стал предметом гордости для российского лидера, потому что позволил доказать Западу тщетность попыток изолировать страну.

Приезд президента Турции продемонстрировал также стремление Эрдогана лавировать между Востоком и Западом. Эта страна решила снабжать Украину, но отказалась вводить санкции против России вопреки своему членству в Североатлантическом альянсе.

Кроме Эрдогана в саммите приняли участие лидеры Индии, Китая и других стран. Волну возмущения на Украине вызвал приезд генсека ООН Антониу Гутерриша.