Самый высокий в Азии памятник Ленину снесли на центральной площади Оша в Киргизии

Демонтаж памятника Ленину провели на центральной площади Оша в Киргизии. Это была самая высокая статуя вождю пролетариата в Центральной Азии. О сносе сообщил портал 24.kg .

На запрос журналистов в мэрии заявили, что монумент снесли для переноса в парк «Мээрим». Вместо Ленина на центральной площади Оша установят флагшток с государственным флагом республики.

«Не стоит политизировать этот вопрос», — подчеркнули в администрации города.

Снесенный памятник Ленину установили в 1975 году. Вес статуи составлял 7,5 тонны.

В конце мая Министерство культуры России объявило о поиске подрядчика для реставрации Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. В документах объявленного тендера говорится, что работы необходимо провести до 19 июня 2027 года. Стоимость ремонта оценили в более чем 20 миллионов рублей.