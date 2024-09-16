Самый сильный за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай

CCTV сообщило о самом мощном с 1949 года тайфуне на востоке Китая

Тайфун «Бебинка», обрушившийся на восток страны, в частности на Шанхай, стал самым мощным с 1949 года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Тайфун начался 16 сентября около половины восьмого утра по местному времени (02:30 по московскому). Максимальная скорость ветра достигала 42 метров в секунду. Все автомагистрали в Шанхае находятся под особым контролем, на них ввели ограничения скорости. В отдельных районах прошли сильные ливни. Суда укрылись в портах от непогоды.

Ранее на юге Китая прошел тайфун «Яги», унесший жизни, по предварительным данным, трех человек, еще 95 пострадали. Убытки понесли более миллиона жителей.

При этом российский турист, отдыхавший на Хайнане, опроверг 360.ru информацию о сложностях из-за плохой погоды. Он заявил, что свет и вода на острове есть, люди купаются, а магазины работают в обычном режиме.