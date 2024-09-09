Российский турист опроверг данные об ужасных последствиях тайфуна на Хайнане

На острове Хайнань нет сложностей из-за экстремально плохой погоды. Об этом 360.ru рассказал российский турист Артур Рыбаков, который находится в Китае.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что россияне застряли на острове из-за стихии. По данным Telegram-канала Baza, городская инфраструктура пострадала из-за тайфуна, люди не могут вылететь домой или заселиться в отели.

Непогода якобы настигла остров 6 сентября. В городе Хайкоу начались перебои со светом и водой, а аэропорт работал только на внутренние рейсы. Туристы, которые планировали вернуться в Россию 7 сентября, несколько дней якобы не могут покинуть остров.

Судя по кадрам, которыми Артур поделился с 360.ru, сейчас на острове стоит прекрасная погода.

«Все хорошо! Забудьте про проблемы, плохую погоду и тайфуны! Приезжайте спокойно. Все везде хорошо, доступно», — заверил он.

Люди продолжают отдыхать и купаться в море. Свет и вода в отеле есть, местные магазины работают в обычном режиме, заметил он.