Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предсказал крупнейший в истории экономический крах в США и конец мировой гегемонии доллара. Об этом он написал в соцсети X .

Бизнесмен заявил, что приближается конец мировой долларовой гегемонии. По его словам, «мир отвергает задиру». Американские власти не смогут увеличить государственный долг. Все, на что окажется способен Вашингтон, так как это снова запустить свой печатный станок.

«Гиперинфляция уничтожит активы Соединенных Штатов. Ожидайте самого большого краха в истории», — спрогнозировал он.

В начале августа появилась информация, что Россия вошла в тройку крупнейших мировых экономик с наименьшим уровнем госдолга на душу населения. На втором месте оказалась Индонезия, на третье — Индия. Россия замкнула тройку с показателем в 2076 долларов по итогам первого полугодия 2024 года.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США уступили лидерство в глобальной экономике Китаю.