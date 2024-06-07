США уступили Китаю лидерство в мировой экономике

Песков: США не могут быть центром силы, уступив лидерство в экономике Китаю

Соединенные Штаты уступили лидерскую позицию в мировой экономике Китаю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Поэтому США нельзя считать единственным полюсом силы в мире», — сказал он.

В ходе выступления на ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин заявил, что США продолжают пользоваться своим монопольным положением в мировой финансовой системе. Но при этом уже имеют долг в 54,3 триллиона долларов.

Глава государства подчеркнул, что объемы американской экономики сокращаются. Растущий госдолг Соединенных Штатов вместе с инфляцией может подорвать доверие инвесторов к крупнейшей экономике мира, добавил Путин.