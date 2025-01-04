Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту вылета

Вылетевший из Египта в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщили на сайте Министерства гражданской авиации Египта.

«Самолет „Уральских авиалиний“, летевший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту вылета из-за технической неисправности», — уточнили в ведомстве.

На борту находились 236 пассажиров. Посадка прошло благополучно.

До этого в петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.

В декабре 2024 года лайнер Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM, летевший из Осло в Амстердам, экстренно приземлился в Норвегии из-за технической неисправности. По словам пилотов, разорвались шины шасси, а одна из пассажирок заявила о неполадках с гидравлической системой самолета.