Три самолета не смогли приземлиться в Петербурге

Временные ограничения на прием самолетов ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, три воздушных судна сейчас кружат рядом с ним и не могут зайти на посадку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, пассажиры около часа не могут вылететь из аэропорта. По данным канала, точные обстоятельства сейчас устанавливаются.
Ранее авиакомпания Flydubai отменила полеты из Сочи и Минеральных Вод до конца новогодних праздников. Лоукостер принял такое решение после крушения самолета Embraer 190 под Актау, а сейчас ограничения решили продлить.