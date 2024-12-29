Boeing не долетел до Амстердама и экстренно сел в Норвегии

Вылетевший из Осло в Амстердам лайнер Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM экстренно сел в аэропорту норвежского города Саннефьорд. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В салоне воздушного судна раздался громкий шум, из-за которого самолет направили в аэропорт Саннефьорда. Пилотам удалось посадить борт, но он на малой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал.

«После приземления Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву на малой скорости. Все 176 пассажиров и шесть членов экипажа невредимы, и им оказывают помощь», — отметили в пресс-службе.

Одна из пассажирок рассказала сайту NL Times, что на борту возникли неполадки с гидравлической системой самолета. Также пилоты заявили о разрыве шины шасси.

Ранее аварийную посадку совершил в Канаде самолет, летевший рейсом Сент-Джонстон — Галифакс. Он загорелся на взлетно-посадочной полосе, всех пассажиров эвакуировали.