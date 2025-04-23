Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Франции в Россию

Воздушное судно Gulfstream G650ER вылетело из Франции. Доподлинно неизвестно, находится ли на нем Уиткофф, однако именно этот самолет в дни визитов спецпосланника садился в марте во Внукове, в апреле — в Пулкове, а затем направился в Оман.

О том, что Уиткофф в ближайшее время приедет в Москву, объявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Белый дом также анонсировал визит, не уточнив дату. Издание Axios сообщило, что он может встретиться с Владимиром Путиным 25 апреля.

Последний визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 апреля. Президент принял его в Санкт-Петербурге, переговоры длились около 4,5 часа. Встреча оставила у американского спецпосланника хорошее впечатление. Он заявил журналистам, что российская сторона настояла на достижении постоянного мира.